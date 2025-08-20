Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 221,51 USD.
Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 221,51 USD. Die Amazon-Aktie sank bis auf 220,55 USD. Bei 222,74 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 1.448.474 Amazon-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 242,51 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 9,48 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 161,56 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 27,06 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 257,63 USD angegeben.
Am 31.07.2025 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,68 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,26 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 167,70 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 147,98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Amazon am 23.10.2025 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|08:26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.2025
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Amazon Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Amazon Buy
|UBS AG
|26.09.2018
|Amazon Hold
|Morningstar
|30.07.2018
|Amazon neutral
|JMP Securities LLC
|13.06.2018
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.05.2018
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.02.2018
|Amazon neutral
|JMP Securities LLC
|11.04.2017
|Whole Foods Market Sell
|Standpoint Research
|23.03.2017
|Whole Foods Market Sell
|UBS AG
|14.08.2015
|Whole Foods Market Sell
|Pivotal Research Group
|04.02.2009
|Amazon.com sell
|Stanford Financial Group, Inc.
|26.11.2008
|Amazon.com Ersteinschätzung
|Stanford Financial Group, Inc.
