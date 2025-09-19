DAX23.480 -0,7%ESt505.434 -0,5%Top 10 Crypto15,68 -2,0%Dow46.190 -0,3%Nas22.666 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1765 +0,2%Öl66,18 -0,7%Gold3.721 +1,0%
Notierung im Fokus

Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon wird am Nachmittag ausgebremst

22.09.25 16:11 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von Amazon gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 229,60 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
195,54 EUR -2,08 EUR -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 229,60 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Amazon-Aktie bis auf 227,91 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 230,50 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.551.092 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,51 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 5,62 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (161,56 USD). Mit einem Kursverlust von 29,63 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 257,63 USD für die Amazon-Aktie.

Am 31.07.2025 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,68 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 167,70 Mrd. USD gegenüber 147,98 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,66 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

