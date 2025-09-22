Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Amazon am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 222,20 USD abwärts.

Die Amazon-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 222,20 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Amazon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 222,05 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 227,67 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3.136.352 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.02.2025 markierte das Papier bei 242,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 9,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 161,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 27,29 Prozent Luft nach unten.

Amazon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 257,63 USD.

Amazon veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,68 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,26 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 167,70 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 147,98 Mrd. USD umgesetzt.

Die Amazon-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,66 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Aktien von Tesla & Alphabet im Blick: Amazon startet sein erstes Robotaxi-Angebot in Las Vegas

Amazon-Aktie mit Gewinnen: Investitionen in Deutschland werden hochgefahren

Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient