Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Abend leichter

Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 221,55 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Amazon-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,7 Prozent auf 221,55 USD ab. In der Spitze fiel die Amazon-Aktie bis auf 221,13 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 227,67 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 10.101.066 Amazon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,51 USD. Dieser Kurs wurde am 05.02.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,46 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (161,56 USD). Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 37,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 257,63 USD.

Amazon gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,68 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 167,70 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 147,98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Amazon am 23.10.2025 vorlegen.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

