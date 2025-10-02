AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich AMD (Advanced Micro Devices)

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 167,41 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,1 Prozent auf 167,41 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie kletterte in der Spitze bis auf 170,26 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 168,63 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.349.653 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 186,64 USD. Dieser Kurs wurde am 14.08.2025 erreicht. Gewinne von 11,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,49 USD ab. Mit Abgaben von 54,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wird bei 95,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 7,69 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 5,84 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,85 USD fest.

