DAX24.396 +1,2%Est505.645 +1,1%MSCI World4.317 -0,1%Top 10 Crypto16,39 +0,5%Nas22.767 +0,1%Bitcoin101.685 +0,8%Euro1,1712 -0,2%Öl64,53 -1,4%Gold3.832 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nähert sich Rekord -- US-Börsen uneins -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen in Q3 -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed im Fokus
Top News
Geschätztes Vermögen von CEO der Tesla-Aktie Musk erreicht wichtige Milliarden-Marke Geschätztes Vermögen von CEO der Tesla-Aktie Musk erreicht wichtige Milliarden-Marke
BioNTech-Aktie gefragt: Zweiter "AI Day" in London - Pfizer-Deal treibt an BioNTech-Aktie gefragt: Zweiter "AI Day" in London - Pfizer-Deal treibt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
So entwickelt sich AMD (Advanced Micro Devices)

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

02.10.25 16:10 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 167,41 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
144,10 EUR 5,86 EUR 4,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,1 Prozent auf 167,41 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie kletterte in der Spitze bis auf 170,26 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 168,63 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.349.653 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 186,64 USD. Dieser Kurs wurde am 14.08.2025 erreicht. Gewinne von 11,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,49 USD ab. Mit Abgaben von 54,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wird bei 95,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 7,69 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 5,84 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,85 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren abgeworfen

NVIDIA-Aktie im Visier: Darum sieht dieser Investor noch deutliches Aufwärtspotenzial

IREN-Aktie: Gewinnmitnahmen nach Kursexplosion - KI-Geschäft treibt Bitcoin-Miner an

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumRatingAnalyst
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.01.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyUBS AG
22.02.2022AMD (Advanced Micro Devices) OutperformBernstein Research
02.02.2022AMD (Advanced Micro Devices) OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.02.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.07.2017AMD (Advanced Micro Devices) UnderweightBarclays Capital
07.07.2015AMD SellUBS AG
23.08.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
23.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
11.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) sellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AMD (Advanced Micro Devices) Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen