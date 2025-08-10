AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 173,48 USD.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 173,48 USD zu. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie kletterte in der Spitze bis auf 174,07 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 170,07 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.066.652 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.
Bei einem Wert von 182,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 4,94 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 76,49 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 55,91 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 95,00 USD.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,16 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 7,69 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 31,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Den erwarteten Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,91 USD fest.
Redaktion finanzen.net
AMD-Aktie gerät unter Druck: Starke Umsatzzahlen überzeugen Anleger schlussendlich doch nicht
S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätte eine Investition in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren abgeworfen
NVIDIA-Aktie im KI-Boom: NVIDIA-Investment Enfabrica will Speicherpreise drastisch senken
