USA und China verlängern Zollpause: DAX leichter -- Wall Street fester -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Eurokurs legt zu - die Gründe
Commerzbank-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Was die Aktie antreibt
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Dienstagnachmittag um Nulllinie

12.08.25 16:09 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Dienstagnachmittag um Nulllinie

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 172,18 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 172,18 USD. Den Tageshöchststand markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 173,35 USD. Das Tagestief markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 170,37 USD. Bei 173,13 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.471.075 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 182,49 USD. Mit einem Zuwachs von 5,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 76,49 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 95,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 USD. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 7,69 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,84 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 04.11.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn in Höhe von 3,91 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bei Chip-Verkäufen nach China: US-Regierung kassiert von NVIDIA und AMD Anteil von 15 % - Aktien schwächer

Nächstes Tief seit April: Abwärtstrend der SUSS-Aktie geht weiter

AMD-Aktie gerät unter Druck: Starke Umsatzzahlen überzeugen Anleger schlussendlich doch nicht

