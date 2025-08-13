AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagnachmittag stabil

Aktie im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 184,57 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 184,57 USD. Kurzfristig markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 185,43 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab in der Spitze bis auf 179,80 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 179,99 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.664.933 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (186,64 USD) erklomm das Papier am 13.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 1,12 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,49 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 58,56 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 95,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,54 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7,69 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 31,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,92 USD je Aktie belaufen.

