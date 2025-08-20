DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,49 -4,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.508 -1,6%Euro1,1606 -0,4%Öl67,54 +0,8%Gold3.339 -0,3%
Kursentwicklung

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Abend mit Abschlägen

21.08.25 20:24 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Abend mit Abschlägen

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 163,59 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 163,59 USD. In der Spitze fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 162,26 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 165,80 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.616.252 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 186,64 USD. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 12,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,49 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 113,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 95,00 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Am 05.08.2025 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,54 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,84 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,69 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 7,59 USD fest.

Redaktion finanzen.net

