AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 239,11 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 239,11 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bisher bei 238,18 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 239,39 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.650.685 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 20.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,87 USD. Gewinne von 1,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 76,49 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 68,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 95,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 USD gegenüber 0,16 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,69 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 5,84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,85 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Erste Schätzungen: AMD (Advanced Micro Devices) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Das hat den NVIDIA-Chef am Deal zwischen OpenAI und AMD überrascht