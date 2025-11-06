American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von American Express. Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 367,83 USD.
Die American Express-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 367,83 USD. Kurzfristig markierte die American Express-Aktie bei 369,20 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 366,04 USD. Zuletzt wechselten via New York 50.212 American Express-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (369,20 USD) erklomm das Papier am 06.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 220,64 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
American Express-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,09 USD belaufen.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte American Express am 17.10.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,57 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.01.2026 erfolgen.
Den erwarteten Gewinn je American Express-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 15,43 USD fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
