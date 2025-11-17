American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express tritt am Nachmittag auf der Stelle

DAX23.584 -1,2%Est505.640 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 -0,1%Nas22.810 -0,4%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1596 -0,2%Öl64,22 -0,1%Gold4.058 -0,5%
Kurs der American Express

17.11.25 16:08 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 356,99 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
308,60 EUR 1,10 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel kam die American Express-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 356,99 USD. Kurzfristig markierte die American Express-Aktie bei 356,99 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die American Express-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 355,20 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 356,22 USD. Der Tagesumsatz der American Express-Aktie belief sich zuletzt auf 30.748 Aktien.

Bei 377,18 USD markierte der Titel am 13.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 5,66 Prozent Plus fehlen der American Express-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 220,64 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,09 USD, nach 2,80 USD im Jahr 2024.

Am 17.10.2025 lud American Express zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,49 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 20,57 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,77 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

American Express dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 23.01.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass American Express einen Gewinn von 15,43 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen