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ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Hornbach Holding auf 'Add' - Ziel 96 Euro

23.03.26 11:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HORNBACH Holding
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding (HORNBACH) nach Zahlen mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Add" belassen. Ein schwaches viertes Quartal habe die vorläufigen Jahresergebnisse des Baumarktkonzerns gedämpft, schrieb Analyst Volker Bosse am Montag. Damit seien die Erwartungen aber erfüllt worden. Das vorläufige Ergebnis sei im Gesamtbild solide - trotz des widrigen Konsumumfelds vor allem in Deutschland./rob/tih/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:10 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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08.12.2025HORNBACH AddBaader Bank
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22.12.2025HORNBACH HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.12.2025HORNBACH HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.2025HORNBACH HaltenDZ BANK
10.10.2025HORNBACH HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025HORNBACH HaltenDZ BANK
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30.05.2017Hornbach Holdequinet AG

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