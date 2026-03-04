DAX24.066 -0,6%Est505.837 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3900 +2,4%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.116 -0,5%Euro1,1589 -0,4%Öl83,91 +1,6%Gold5.144 +0,1%
ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Broadcom auf 'Overweight' - Ziel 500 Dollar

05.03.26 09:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
290,95 EUR 14,05 EUR 5,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Broadcom mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Chipkonzern habe eine hohe Hürde genommen und den ersten Aufschlag gemacht für die im Geschäftsjahr 2027 angepeilten 100 Milliarden Dollar Umsatz mit KI-Halbleitern, schrieb Tom O'Malley am Donnerstag nach den Quartalszahlen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:07 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Broadcom

DatumRatingAnalyst
08:36Broadcom OverweightBarclays Capital
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
