ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Broadcom auf 'Overweight' - Ziel 500 Dollar
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Broadcom mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Chipkonzern habe eine hohe Hürde genommen und den ersten Aufschlag gemacht für die im Geschäftsjahr 2027 angepeilten 100 Milliarden Dollar Umsatz mit KI-Halbleitern, schrieb Tom O'Malley am Donnerstag nach den Quartalszahlen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:07 / GMT
