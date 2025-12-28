ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für SAP auf 150 Euro - 'Verkaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAP (SAP SE) nach Quartalszahlen von 210 auf 150 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Auftragsbestand im Cloud-Segment habe enttäuscht, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
