ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für SAP auf 150 Euro - 'Verkaufen'

29.01.26 17:19 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAP (SAP SE) nach Quartalszahlen von 210 auf 150 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Auftragsbestand im Cloud-Segment habe enttäuscht, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
17:11SAP SE VerkaufenDZ BANK
11:36SAP SE BuyUBS AG
09:46SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
08:26SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:26SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11:36SAP SE BuyUBS AG
09:46SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
08:26SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:26SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
17:11SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK

