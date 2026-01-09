DAX25.339 +0,3%Est505.992 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 +1,2%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.565 -0,7%Euro1,1677 +0,4%Öl62,96 -0,1%Gold4.583 +1,6%
DAX etwas höher -- US-Ölkonzerne vor Investments in Venezuela -- Eli Lilly plant wohl Abivax-Übernahme -- Novo Nordisk, Goldrekord, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShield, Airbus, BYD im Fokus
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Sartorius auf 273 Euro - 'Neutral'

12.01.26 12:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG Vz.
252,60 EUR -9,50 EUR -3,62%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius (Sartorius vz) von 266 auf 273 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley sieht im europäischen Life-Science-Bereich anderswo bessere Chancen, wie er am Montag schrieb. Bioprocessing-Werte seien seit Sommer sehr gut gelaufen und die Perspektiven dieses Bereichs seien damit angemessener berücksichtigt. Für die Papiere der Tochter Sartorius Stedim Biotech strich Quigley seine Kaufempfehlung./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

Analysen zu Sartorius AG Vz.

