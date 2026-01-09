ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Sartorius auf 273 Euro - 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius (Sartorius vz) von 266 auf 273 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley sieht im europäischen Life-Science-Bereich anderswo bessere Chancen, wie er am Montag schrieb. Bioprocessing-Werte seien seit Sommer sehr gut gelaufen und die Perspektiven dieses Bereichs seien damit angemessener berücksichtigt. Für die Papiere der Tochter Sartorius Stedim Biotech strich Quigley seine Kaufempfehlung./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
