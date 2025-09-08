DAX23.729 -0,3%ESt505.368 +0,1%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.109 +0,9%Euro1,1729 -0,3%Öl66,69 +0,7%Gold3.646 +0,3%
BMW-Aktie sinkt: Strategischer Margenkorridor bleibt bestehen - ab 2027 Wachstum in China angepeilt BMW-Aktie sinkt: Strategischer Margenkorridor bleibt bestehen - ab 2027 Wachstum in China angepeilt
DEUTZ-Aktie unter Druck: Kapitalerhöhung für Übernahme gestartet DEUTZ-Aktie unter Druck: Kapitalerhöhung für Übernahme gestartet
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview

ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Vonovia auf 41 Euro - 'Buy'

09.09.25 14:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
26,55 EUR -0,42 EUR -1,56%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia (Vonovia SE) von 42,30 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bewertung der europäischen Immobilienbranche sei auf ein Krisenniveau gefallen, schrieb Jonathan Kownator am Montagabend in seiner Analyse. Dabei hätten sich die Werte von Immobilien in diesem Jahr erholt und in den meisten Märkten herrsche Angebotsmangel bei solidem Mietwachstum. Zudem seien die Bilanzen gesund und Wachstumstrends wie Datenzentren sorgten für enorme Renditen bei Unternehmen, die davon profitierten. In diesem Umfeld seien zunehmende Immobilienübernahmen wenig überraschend. Seine Kursziele sinken aufgrund höherer Kapitalkosten im Schnitt um drei Prozent. Vonovia zählt zu seinen Branchenfavoriten./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 19:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
10:41Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025Vonovia SE BuyWarburg Research
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
02.07.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

