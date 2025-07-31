DAX24.332 +1,7%ESt505.347 +1,6%Top 10 Crypto15,83 +2,8%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin100.154 +1,6%Euro1,1648 -0,1%Öl67,21 +0,4%Gold3.382 +0,4%
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SMA Solar auf 'Underperform' - Ziel 16 Euro

07.08.25 13:24 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die zuvor veröffentlichten Eckdaten seien bestätigt worden, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Als enttäuschend wertete er die Auftragsentwicklung, vor allem im profitablen Großauftragsbereich. Deshalb und wegen vorsichtiger Aussagen zum Ausblick bleibe er besorgt./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:06 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:06 / CET

Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
10:16SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
17.07.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
17.07.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
27.03.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
14.02.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
22.04.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
29.02.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
23.07.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.05.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
12.05.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
08.05.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:16SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
22.07.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
17.07.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
17.07.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
13.05.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK

