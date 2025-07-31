ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SMA Solar auf 'Underperform' - Ziel 16 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die zuvor veröffentlichten Eckdaten seien bestätigt worden, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Als enttäuschend wertete er die Auftragsentwicklung, vor allem im profitablen Großauftragsbereich. Deshalb und wegen vorsichtiger Aussagen zum Ausblick bleibe er besorgt./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:06 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:06 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf SMA Solar
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SMA Solar
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu SMA Solar AG
Analysen zu SMA Solar AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:16
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.03.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.02.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.2024
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|29.02.2024
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.07.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.2025
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|12.05.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:16
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|13.05.2025
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SMA Solar AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen