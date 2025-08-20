ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Walmart auf 'Buy' - Ziel 120 Dollar
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Der Umsatz in den USA sei auf vergleichbarer Basis stark ausgefallen, schrieb Corey Tarlowe am Donnerstag in einer ersten Einschätzung der Resultate. Marktanteilsgewinne unterstrichen den langlebigen Schwung bei dem US-Einzelhändler. Mit den Zöllen komme zwar kurzfristig etwas Unsicherheit. Die Voraussetzungen seien aber gut, dass Walmart nachhaltig besser abschneidet./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:24 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:24 / ET
Nachrichten zu Walmart
Analysen zu Walmart
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:21
|Walmart Buy
|UBS AG
|15:06
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14:56
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:46
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
