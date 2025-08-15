DAX24.307 -0,2%ESt505.438 -0,2%Top 10 Crypto15,91 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.696 -1,6%Euro1,1698 -0,1%Öl65,87 -0,4%Gold3.356 +0,6%
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Vestas auf 149 Kronen - 'Buy'

18.08.25 09:13 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas (Vestas Wind Systems A-S) von 126 auf 149 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anlagestory der Dänen werde mit Blick auf das zweite Halbjahr immer besser, schrieb Lucas Ferhani am Sonntag. Denn die US-Aufträge nähmen dank Trumps Steuergesetz "Big Beautiful Bill" zu und der Finanzausblick von Vestas bessere die Berechenbarkeit bis ins Jahr 2030. Ferhani hob seine Schätzungen an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 13:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 13:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

