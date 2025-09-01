Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 17,14 Mrd. EURKGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Vestas mit einem Kursziel von 139 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die europäischen Investitionsgüterhersteller seien seit Jahresbeginn gesunken, da die US-Zölle für neue Unsicherheiten hinsichtlich der Geschäftsaussichten sowie eine weitere Verzögerung der zyklischen Erholung sorgten, schrieb Mark Fielding in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Nach der Erholung vor allem der großen Unternehmenstitel im zweiten Quartal sei er deshalb für den Sektor nun etwas neutraler gestimmt. Titel wie Schneider Electric, Alfa Laval, Metso, Daimler Truck, Weir und Vesuvius seien aber immer noch attraktiv./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 22:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
139,00 DKK
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
16,92 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
157,14 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|10:51
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|19.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
