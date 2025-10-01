JP Morgan Chase & Co.

Vestas Wind Systems A-S Overweight

14:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta passte sein Bewertungsmodell an Wechselkursentwicklungen, aktuelle Nachrichten und seine Gespräche mit dem Management des Windturbinen-Herstellers an. Seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027 seien weitgehend unverändert geblieben, schrieb er am Donnerstag in seinem Ausblick./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 11:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 11:09 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

