DAX 24.469 +1,5%ESt50 5.671 +1,6%MSCI World 4.329 +0,1%Top 10 Crypto 16,37 +0,4%Nas 22.755 +0,4%Bitcoin 101.567 +0,6%Euro 1,1747 +0,1%Öl 65,04 -0,6%Gold 3.886 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nimmt Juli-Hoch ins Visier -- Vermögen von Tesla-CEO Musk knackt wichtige Marke -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
Top News
Webinar mit Wieland Staud: Wall Street, DAX und Gold - so bist Du für die Jahresendrally bereit Webinar mit Wieland Staud: Wall Street, DAX und Gold - so bist Du für die Jahresendrally bereit
NEL ASA-Aktie mit deutlichen Kursgewinnen - Kursachterbahn setzt sich fort NEL ASA-Aktie mit deutlichen Kursgewinnen - Kursachterbahn setzt sich fort
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Vestas Wind Systems A-S Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
17,06 EUR +0,20 EUR +1,16 %
STU
15,82 CHF +0,62 CHF +4,05 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 16,16 Mrd. EUR

KGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3CMNS

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0061539921

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VWSYF

JP Morgan Chase & Co.

Vestas Wind Systems A-S Overweight

14:21 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Overweight
Aktie in diesem Artikel
Vestas Wind Systems A-S
17,06 EUR 0,20 EUR 1,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta passte sein Bewertungsmodell an Wechselkursentwicklungen, aktuelle Nachrichten und seine Gespräche mit dem Management des Windturbinen-Herstellers an. Seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027 seien weitgehend unverändert geblieben, schrieb er am Donnerstag in seinem Ausblick./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 11:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 11:09 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
164,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
17,05 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
157,14 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

14:21 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.09.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.25 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Fraport AG

finanzen.net Buy, hold, sell? September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Fraport-Aktie September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Fraport-Aktie
dpa-afx Trotz Terminal-Abnahme: Fraport-Aktie leicht im Minus
finanzen.net MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fraport von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fraport-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Freitagnachmittag in Rot
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt im Minus
finanzen.net MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fraport von vor 3 Jahren abgeworfen
dpa-afx Freiwillige sollen neues Frankfurter Flughafen-Terminal testen
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt schlussendlich
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Share Buyback for the Employee Participation Program
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Fraport AG zu myNews hinzufügen