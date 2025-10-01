Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 16,16 Mrd. EURKGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta passte sein Bewertungsmodell an Wechselkursentwicklungen, aktuelle Nachrichten und seine Gespräche mit dem Management des Windturbinen-Herstellers an. Seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027 seien weitgehend unverändert geblieben, schrieb er am Donnerstag in seinem Ausblick./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 11:09 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 11:09 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
164,00 DKK
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
17,05 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
157,14 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
