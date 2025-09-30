JP Morgan Chase & Co.

Vestas Wind Systems A-S Overweight

09:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Ein rekordhoher Auftragseingang für Windenergieanlagen an Land bestätige eine wieder anspringende Nachfrage nach dem schwachen ersten Halbjahr, schrieb Akash Gupta am Mittwoch./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 06:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 06:36 / BST

