ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 290 Euro

29.01.26 09:04 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP (SAP SE) nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick für den Barmittelzufluss des größten europäischen Softwareherstellers für 2026 liege über dem Konsens, schrieb Toby Ogg am Donnerstag. Der Auftragsbestand in der Cloud sei jedoch enttäuschend./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 05:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 05:54 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
09:46SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
08:26SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:26SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
19.01.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
