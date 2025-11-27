ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Aroundtown auf 3,30 Euro - 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aroundtown (Aroundtown SA) von 3,00 auf 3,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2025 sei für die Branche eher das Jahr gewesen, das hätte gut werden können, schrieb Analyst Neil Green in seinem Ausblick auf 2026. Im kommenden Jahr setzt Green nun abermals auf Optimismus. Denn die Erwartungen an die Branche seien allgemein gering, und in der Aktienpositionierung sei eine gewisse Kapitulation zu registrieren. Bei seinen Favoriten Vonovia, Merlin Properties und Segro sieht Green rund 40 Prozent Kurspotenzial und für die Branche im Schnitt mehr als zwanzig Prozent./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 21:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 00:15 / GMT
Nachrichten zu Aroundtown SA
Analysen zu Aroundtown SA
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:36
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Aroundtown SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.2025
|Aroundtown SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.2025
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.11.2025
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|23.09.2025
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|27.08.2025
|Aroundtown SA Add
|Baader Bank
|13.08.2025
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|26.06.2025
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:36
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Aroundtown SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.2025
|Aroundtown SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.2025
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.2025
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2025
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.2025
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|27.08.2025
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.2025
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.2025
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
