ANALYSE-FLASH: RBC belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 45,50 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach Halbjahreszahlen des Energiekonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45,50 Euro belassen. Diese hätten gleichwohl die Erwartungen verfehlt, schrieb Alexander Wheeler in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Sie lägen um vier bis fünf Prozent unter den jeweiligen Konsensschätzungen. Ungünstige Windverhältnisse und ein schwächerer Stromhandel seien die wesentlichen Belastungen gewesen./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:43 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu RWE AG St.
Analysen zu RWE AG St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:11
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|06.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:11
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:36
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.02.2024
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.2021
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen