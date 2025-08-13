DAX24.238 +0,2%ESt505.395 +0,1%Top 10 Crypto17,03 +0,2%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.241 -1,1%Euro1,1673 -0,3%Öl65,85 +0,2%Gold3.349 -0,2%
ANALYSE-FLASH: RBC belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 45,50 Euro

14.08.25 09:19 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach Halbjahreszahlen des Energiekonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45,50 Euro belassen. Diese hätten gleichwohl die Erwartungen verfehlt, schrieb Alexander Wheeler in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Sie lägen um vier bis fünf Prozent unter den jeweiligen Konsensschätzungen. Ungünstige Windverhältnisse und ein schwächerer Stromhandel seien die wesentlichen Belastungen gewesen./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:43 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DatumRatingAnalyst
10:11RWE BuyJefferies & Company Inc.
09:36RWE Market-PerformBernstein Research
08:56RWE OutperformRBC Capital Markets
06.08.2025RWE BuyUBS AG
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:11RWE BuyJefferies & Company Inc.
08:56RWE OutperformRBC Capital Markets
06.08.2025RWE BuyUBS AG
31.07.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025RWE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:36RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

