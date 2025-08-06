ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Scout24 auf 125 Euro - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Scout24 von 81 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa erhöhte am Donnerstag ihre Prognosen für Umsatz und operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) des Internetportal-Betreibers nach dessen Halbjahreszahlen. Damit reflektiert sie die starke Entwicklung und die Beiträge der jüngsten Akquisitionen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 14:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 14:49 / EDT
