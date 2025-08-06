DAX24.193 +1,1%ESt505.332 +1,3%Top 10 Crypto15,82 +2,7%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.503 +1,9%Euro1,1667 +0,1%Öl66,34 -0,9%Gold3.398 +0,9%
Ukraine-Hoffnung: DAX schließt knapp unter 24.200 Punkten -- US-Börsen uneins -- D-Wave Quantum mit mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Telekom, Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
SoundHound-Aktie zieht an: Umsatz von SoundHound springt auf neuen Rekordwert hoch SoundHound-Aktie zieht an: Umsatz von SoundHound springt auf neuen Rekordwert hoch
Pinterest-Aktie auf Talfahrt: Pinterest enttäuscht Gewinnerwartungen klar Pinterest-Aktie auf Talfahrt: Pinterest enttäuscht Gewinnerwartungen klar
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung

ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Scout24 auf 125 Euro - 'Outperform'

07.08.25 22:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
116,10 EUR -2,50 EUR -2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Scout24 von 81 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa erhöhte am Donnerstag ihre Prognosen für Umsatz und operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) des Internetportal-Betreibers nach dessen Halbjahreszahlen. Damit reflektiert sie die starke Entwicklung und die Beiträge der jüngsten Akquisitionen./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 14:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 14:49 / EDT

