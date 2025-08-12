ANALYSE-FLASH: UBS belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 280 Dollar
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing anlässlich der Auslieferungszahlen für Juli auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Er sehe bei dem Flugzeugbauer weiterhin nur minimale Einflüsse der Zollpolitik auf die Geschäftstätigkeiten, schrieb Gavin Parsons in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 18:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu Boeing Co.
Analysen zu Boeing Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:11
|Boeing Buy
|UBS AG
|12.08.2025
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.2025
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|30.07.2025
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:11
|Boeing Buy
|UBS AG
|12.08.2025
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.2025
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|30.07.2025
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2025
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.2025
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.2024
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.2024
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.2024
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.01.2023
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|22.12.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|03.11.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|02.11.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|19.10.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
