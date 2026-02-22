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ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Fedex auf 446 Dollar - 'Buy'

20.03.26 17:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
338,30 EUR 5,40 EUR 1,62%
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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für FedEx nach Zahlen von 412 auf 446 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Thomas Wadewitz glaubt in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass der Logistiker eine überzeugende Erfolgsgeschichte im Hinblick auf Umsatzwachstum und Margenverbesserung vorzuweisen hat. Er sieht darin auch weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie begründet./rob/tih/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 03:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
17:06FedEx BuyUBS AG
11:51FedEx OverweightBarclays Capital
11:21FedEx BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:01FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.03.2026FedEx OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
17:06FedEx BuyUBS AG
11:51FedEx OverweightBarclays Capital
11:21FedEx BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2026FedEx OverweightBarclays Capital
13.03.2026FedEx BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.12.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.06.2021FedEx VerkaufenDZ BANK
18.12.2020FedEx VerkaufenDZ BANK
18.09.2019FedEx VerkaufenDZ BANK
10.12.2008FedEx DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.

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