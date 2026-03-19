DAX 22.866 +0,1%ESt50 5.631 +0,3%MSCI World 4.311 +0,1%Top 10 Crypto 9,2825 -1,1%Nas 22.091 -0,3%Bitcoin 61.081 +1,2%Euro 1,1571 -0,1%Öl 108,1 +0,5%Gold 4.665 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vonovia A1ML7J Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Vincorion VNC001 SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX kaum bewegt -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- Xpeng, Rüstungsaktien, Infineon, Alibaba, Vincorion im Fokus
Top News
Xpeng-Aktie schwächelt dennoch: Erwartungen im vierten Quartal geschlagen - Umsatz gesteigert Xpeng-Aktie schwächelt dennoch: Erwartungen im vierten Quartal geschlagen - Umsatz gesteigert
Lufthansa-Aktie dennoch höher: Analyst sieht weiteres Abwärtspotenzial trotz gesunkener Ölpreise Lufthansa-Aktie dennoch höher: Analyst sieht weiteres Abwärtspotenzial trotz gesunkener Ölpreise
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

FedEx Aktie

Kaufen
Verkaufen
FedEx Aktien-Sparplan
329,90 EUR +25,10 EUR +8,23 %
STU
382,00 USD +32,18 USD +9,20 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 72,37 Mrd. EUR

KGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN 912029

ISIN US31428X1063

Symbol FDX

Goldman Sachs Group Inc.

FedEx Buy

11:21 Uhr
FedEx Buy
Aktie in diesem Artikel
FedEx Corp.
329,90 EUR 25,10 EUR 8,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fedex von 369 auf 405 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jordan Alliger hob nach dem starken dritten Geschäftsquartal am Freitag seine Schätzungen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Laszlo Halasi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: FedEx Buy

Unternehmen:
FedEx Corp.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 405,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 356,11		 Abst. Kursziel*:
13,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 382,00		 Abst. Kursziel aktuell:
6,02%
Analyst Name:
Jordan Alliger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 424,80

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FedEx Corp.

11:51 FedEx Overweight Barclays Capital
11:21 FedEx Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.03.26 FedEx Overweight Barclays Capital
13.03.26 FedEx Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu FedEx Corp.

dpa-afx Prognose erhöht FedEx-Aktie gefragt: Logistikkonzern hebt Gewinnprognose an - Sparprogramm trägt Früchte FedEx-Aktie gefragt: Logistikkonzern hebt Gewinnprognose an - Sparprogramm trägt Früchte
TraderFox FedEx gelingt der Befreiungsschlag: Warum die Aktie jetzt ein Blick wert ist
dpa-afx ROUNDUP/Sparprogramm und Netzumbau: Fedex erhöht Gewinnprognose - Aktie legt zu
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Fedex auf 432 Dollar - 'Neutral'
finanzen.net FedEx Aktie News: FedEx gewinnt am Abend
finanzen.net FedEx Aktie News: FedEx am Donnerstagnachmittag tiefer
finanzen.net S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Ausblick: FedEx legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
WH SelfInvest Börse aktuell: Ölmarkt, Fed-Zinsen und neue Impulse bei Nvidia, Micron & Bitcoin
Benzinga FedEx, Planet Labs And 3 Stocks To Watch Heading Into Friday
Benzinga Super Micro Computer, GE Aerospace, Fedex, Planet Labs And Rivian: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
Business Times FedEx CEO says global demand holding amid Iran war, annual profit outlook up on record holiday profit
Zacks Compared to Estimates, FedEx (FDX) Q3 Earnings: A Look at Key Metrics
Zacks FedEx (FDX) Q3 Earnings and Revenues Beat Estimates
MarketWatch FedEx is upbeat about shipping demand despite surging fuel costs — and the stock is rallying
Benzinga FedEx Tops Q3 Estimates, Freight Spin-Off Remains On Track
Benzinga What&#39;s Going On With FedEx Stock Ahead Of Q3 Earnings?
RSS Feed
FedEx Corp. zu myNews hinzufügen