FedEx Aktie
Marktkap. 72,8 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN 912029
ISIN US31428X1063
Symbol FDX
FedEx Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex deutlich angehoben von 294 auf 424 US-Dollar, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Brian Ossenbeck sieht die Aktien des Logistikkonzerns vor den Quartalszahlen am 19. März positiv, wie er am Dienstag in seinem Ausblick schrieb. Die Marktschätzungen für 2026 hätten moderat Luft nach oben. Seine angehobenen Prognosen und das neue Kursziel spiegelten die jüngste Kursbewegung sowie die gestiegene Branchenbewertung wider. Ossenbeck ist optimistischer für weitere Kursgewinne, falls die derzeitigen Unternehmensinitiativen Erfolg haben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 22:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Eugene Berman / Shutterstock.com
Zusammenfassung: FedEx Neutral
|Unternehmen:
FedEx Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 424,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 361,10
|Abst. Kursziel*:
17,42%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 359,99
|Abst. Kursziel aktuell:
17,78%
|
Analyst Name:
Brian Ossenbeck
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 427,75
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FedEx Corp.
|14:16
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|FedEx Buy
|UBS AG
