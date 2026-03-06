DAX 23.926 +2,2%ESt50 5.809 +2,2%MSCI World 4.437 +0,4%Top 10 Crypto 9,0975 +2,3%Nas 22.707 +0,1%Bitcoin 60.872 +3,3%Euro 1,1638 +0,1%Öl 92,00 +2,5%Gold 5.210 +1,3%
FedEx Aktie

308,95 EUR -0,20 EUR -0,06 %
359,99 USD -1,12 USD -0,31 %
Marktkap. 72,8 Mrd. EUR

KGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN 912029

ISIN US31428X1063

Symbol FDX

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex deutlich angehoben von 294 auf 424 US-Dollar, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Brian Ossenbeck sieht die Aktien des Logistikkonzerns vor den Quartalszahlen am 19. März positiv, wie er am Dienstag in seinem Ausblick schrieb. Die Marktschätzungen für 2026 hätten moderat Luft nach oben. Seine angehobenen Prognosen und das neue Kursziel spiegelten die jüngste Kursbewegung sowie die gestiegene Branchenbewertung wider. Ossenbeck ist optimistischer für weitere Kursgewinne, falls die derzeitigen Unternehmensinitiativen Erfolg haben./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 22:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FedEx Neutral

Unternehmen:
FedEx Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 424,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 361,10		 Abst. Kursziel*:
17,42%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 359,99		 Abst. Kursziel aktuell:
17,78%
Analyst Name:
Brian Ossenbeck 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 427,75

*zum Zeitpunkt der Analyse

