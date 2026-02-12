DAX 24.854 +0,0%ESt50 5.981 -0,5%MSCI World 4.503 -0,3%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.464 +1,3%Euro 1,1861 -0,1%Öl 67,15 -0,6%Gold 4.972 +1,0%
FedEx Aktie

310,35 EUR +0,60 EUR +0,19 %
STU
368,73 USD +1,78 USD +0,49 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 72,8 Mrd. EUR

KGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN 912029

ISIN wurde kopiert
ISIN US31428X1063

Symbol wurde kopiert
Symbol FDX

JP Morgan Chase & Co.

FedEx Neutral

13:26 Uhr
FedEx Neutral
FedEx Corp.
310,35 EUR 0,60 EUR 0,19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fedex nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 294 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Insgesamt sei er von der Strategie und der operativen Dynamik des Logistikkonzerns überzeugt, die zu einer lang erwarteten Trendwende beim Free Cashflow führen dürfte, schrieb Brian Ossenbeck in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:08 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: FedEx Neutral

Unternehmen:
FedEx Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 294,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 369,46		 Abst. Kursziel*:
-20,42%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 368,73		 Abst. Kursziel aktuell:
-20,27%
Analyst Name:
Brian Ossenbeck 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 370,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FedEx Corp.

13:26 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 FedEx Overweight Barclays Capital
04.02.26 FedEx Buy UBS AG
20.01.26 FedEx Overweight Barclays Capital
20.01.26 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
