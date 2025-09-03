DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,75 ±-0,0%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.976 -0,9%Euro1,1662 ±-0,0%Öl67,14 -0,4%Gold3.533 -0,8%
ANALYSE-FLASH: UBS senkt MTU auf 'Neutral' - Ziel runter auf 400 Euro

04.09.25 07:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
371,40 EUR -7,20 EUR -1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von MTU (MTU Aero Engines) von 485 auf 400 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Chancen und Risiken seien inzwischen recht ausgeglichen für die Aktien des Triebwerksbauers, schrieb Ian Douglas-Pennant am Mittwochabend. Eine Reihe niedrigschwelliger Bedenken habe seine Überzeugung in die Anlagestory etwas gedämpft. Hauptsorge sei, dass die Zeit übertroffener Erwartungen und dann höher gesteckter Ziele im Servicebereich zu Ende gehe./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 21:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
08:01MTU Aero Engines NeutralUBS AG
01.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025MTU Aero Engines BuyUBS AG
14.08.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
01.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025MTU Aero Engines BuyUBS AG
14.08.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01MTU Aero Engines NeutralUBS AG
28.07.2025MTU Aero Engines HoldWarburg Research
25.06.2025MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
18.06.2025MTU Aero Engines HoldWarburg Research
07.05.2025MTU Aero Engines HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.12.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.02.2023MTU Aero Engines SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
19.01.2022MTU Aero Engines UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MTU Aero Engines AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen