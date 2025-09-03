ANALYSE-FLASH: UBS senkt MTU auf 'Neutral' - Ziel runter auf 400 Euro
Werte in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von MTU (MTU Aero Engines) von 485 auf 400 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Chancen und Risiken seien inzwischen recht ausgeglichen für die Aktien des Triebwerksbauers, schrieb Ian Douglas-Pennant am Mittwochabend. Eine Reihe niedrigschwelliger Bedenken habe seine Überzeugung in die Anlagestory etwas gedämpft. Hauptsorge sei, dass die Zeit übertroffener Erwartungen und dann höher gesteckter Ziele im Servicebereich zu Ende gehe./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 21:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|01.09.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|UBS AG
|14.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|UBS AG
|14.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|25.06.2025
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|18.06.2025
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|07.05.2025
|MTU Aero Engines Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.12.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.02.2023
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|19.01.2022
|MTU Aero Engines Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MTU Aero Engines AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen