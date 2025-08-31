ANALYSE-FLASH: UBS startet Sixt-Stämme mit 'Buy' - Ziel 102 Euro
Werte in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung der Stammaktien von Sixt (Sixt SE St) beim Kursziel von 102 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Rückenwind durch besseres Flottenmanagement werde unterschätzt, schrieb Analyst Zehua Jiang am Donnerstagabend in seiner Kaufempfehlung. Zudem steigerten die Bayern in den USA ihre Marktanteile. Die Bewertung der Aktien liege im historischen Vergleich am unteren Rand./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 18:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Sixt
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sixt
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Sixt SE St.
Analysen zu Sixt SE St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:11
|Sixt SE St Buy
|UBS AG
|28.08.2025
|Sixt SE St Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Sixt SE St Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.2025
|Sixt SE St Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Sixt SE St Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:11
|Sixt SE St Buy
|UBS AG
|28.08.2025
|Sixt SE St Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Sixt SE St Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Sixt SE St Kaufen
|DZ BANK
|13.08.2025
|Sixt SE St Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Sixt SE St Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.2025
|Sixt SE St Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.02.2025
|Sixt SE St Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.2024
|Sixt SE St Halten
|DZ BANK
|13.11.2024
|Sixt SE St Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.05.2022
|Sixt SE St Reduce
|Baader Bank
|03.05.2022
|Sixt SE St Reduce
|Baader Bank
|05.04.2022
|Sixt SE St Reduce
|Baader Bank
|02.03.2022
|Sixt SE St Reduce
|Baader Bank
|07.01.2022
|Sixt SE St Reduce
|Baader Bank
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sixt SE St. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen