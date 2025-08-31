DAX23.793 +0,1%ESt505.354 +0,1%Top 10 Crypto15,85 +3,0%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.653 +1,7%Euro1,1683 +0,3%Öl66,68 -0,3%Gold3.546 ±-0,0%
ANALYSE-FLASH: UBS startet Sixt-Stämme mit 'Buy' - Ziel 102 Euro

05.09.25 09:34 Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung der Stammaktien von Sixt (Sixt SE St) beim Kursziel von 102 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Rückenwind durch besseres Flottenmanagement werde unterschätzt, schrieb Analyst Zehua Jiang am Donnerstagabend in seiner Kaufempfehlung. Zudem steigerten die Bayern in den USA ihre Marktanteile. Die Bewertung der Aktien liege im historischen Vergleich am unteren Rand./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 18:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu Sixt SE St.

DatumRatingAnalyst
09:11Sixt SE St BuyUBS AG
28.08.2025Sixt SE St BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Sixt SE St HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Sixt SE St BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Sixt SE St KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09:11Sixt SE St BuyUBS AG
28.08.2025Sixt SE St BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Sixt SE St BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Sixt SE St KaufenDZ BANK
13.08.2025Sixt SE St BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Sixt SE St HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.05.2025Sixt SE St HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.02.2025Sixt SE St HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2024Sixt SE St HaltenDZ BANK
13.11.2024Sixt SE St HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Sixt SE St ReduceBaader Bank
03.05.2022Sixt SE St ReduceBaader Bank
05.04.2022Sixt SE St ReduceBaader Bank
02.03.2022Sixt SE St ReduceBaader Bank
07.01.2022Sixt SE St ReduceBaader Bank

