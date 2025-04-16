DAX 24.166 +0,5%ESt50 5.425 +0,6%Top 10 Crypto 16,06 +0,4%Dow 45.565 +0,3%Nas 21.590 +0,2%Bitcoin 97.401 +2,0%Euro 1,1640 +0,0%Öl 67,69 -0,2%Gold 3.396 -0,1%
Sixt Aktie

Sixt Aktien-Sparplan
85,40 EUR +0,35 EUR +0,41 %
STU
Marktkap. 3,58 Mrd. EUR

KGV 15,13 Div. Rendite 3,44%
Sixt SE St
Sixt SE St.
85,40 EUR 0,35 EUR 0,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Nach der langen Underperformance der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Staatsinvestitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. In Deutschland setzen sie vor allem auf Befesa, Fuchs, PVA Tepla, Sixt sowie Bechtle und Cancom./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 13:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Analysen zu Sixt SE St.

08:46 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.25 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.25 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.25 Sixt Kaufen DZ BANK
13.08.25 Sixt Buy Baader Bank
mehr Analysen

