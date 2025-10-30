Analysten überzeugt

Der Bahntechnikkonzern Vossloh hat im dritten Quartal positiv überrascht.

In den drei Monaten bis Ende September stieg der Umsatz um neun Prozent auf 326 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Werdohl mitteilte. Davon blieben vor Zinsen und Steuern (Ebit) gut 31 Millionen Euro und damit über 13 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Ergebnisse fielen besser aus als Analysten erwartet hatten. Das Konzernergebnis verschlechterte sich im dritten Quartal hingegen leicht auf 16,5 Millionen Euro, was unter anderem an höheren Zinsaufwendungen lag. Vossloh bestätigte die Jahresziele, die Anfang Oktober angepasst wurden, nachdem die Übernahme des französischen Betonschwellenherstellers Sateba abgeschlossen war.

