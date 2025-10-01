Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochnachmittag freundlich
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Apple. Zuletzt sprang die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 255,91 USD zu.
Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 255,91 USD. Bei 258,79 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 254,99 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.910.568 Apple-Aktien umgesetzt.
Am 27.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 260,09 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 1,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 169,22 USD am 09.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 33,88 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,03 USD, nach 0,980 USD im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 246,26 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 94,04 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 85,78 Mrd. USD umsetzen können.
Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,38 USD fest.
