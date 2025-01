Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagnachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Apple. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 244,34 USD zu.

Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 244,34 USD. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 246,18 USD an. Mit einem Wert von 244,30 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.995.862 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei 260,09 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,45 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 20.04.2024 auf bis zu 164,08 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,980 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,03 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 235,81 USD.

Am 31.10.2024 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 94,93 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 89,50 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.01.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 29.01.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

