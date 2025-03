Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagnachmittag im Aufwind

Blick auf Apple-Kurs

Die Aktie von Apple gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 238,94 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 238,94 USD. Die Apple-Aktie legte bis auf 239,13 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 235,24 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.404.621 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.12.2024 markierte das Papier bei 260,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,85 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 164,08 USD. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 31,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Apple-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,980 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,03 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 243,48 USD je Apple-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 30.01.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,19 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 124,30 Mrd. USD gegenüber 119,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Apple wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.04.2025 vorlegen.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,32 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

