Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Montagnachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Apple. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 212,36 USD.

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 212,36 USD. Die Apple-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 212,17 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 213,20 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.887.765 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 260,09 USD an. Mit einem Zuwachs von 22,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 164,08 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 22,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,980 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,03 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 243,48 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 30.01.2025. Das EPS wurde auf 2,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 124,30 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 119,58 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.04.2025 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2025 7,31 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

