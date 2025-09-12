DAX23.638 +0,5%ESt505.482 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.560 +0,4%Nas22.737 -0,2%Bitcoin95.718 +0,2%Euro1,1796 ±-0,0%Öl67,88 +2,0%Gold3.778 +0,8%
KI-Fantasie: DAX fester -- Wall Street uneins -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- D-Wave, Droneshield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Notierung im Blick

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

23.09.25 16:10 Uhr
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Apple hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 256,03 USD bewegte sich die Apple-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Im NASDAQ-Handel kam die Apple-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 256,03 USD. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 257,33 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 255,33 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 255,94 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.927.319 Apple-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 260,09 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 1,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 169,22 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 51,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,03 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 0,980 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 240,24 USD je Apple-Aktie aus.

Am 31.07.2025 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,57 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent auf 94,04 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 85,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Apple am 23.10.2025 vorlegen.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
22.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Apple NeutralUBS AG
16.09.2025Apple OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025Apple OutperformBernstein Research
15.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025Apple NeutralUBS AG
15.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
10.09.2025Apple HaltenDZ BANK
10.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderweightBarclays Capital
21.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

