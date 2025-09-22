DAX23.638 +0,5%ESt505.482 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.560 +0,4%Nas22.737 -0,2%Bitcoin95.718 +0,2%Euro1,1796 ±-0,0%Öl67,88 +2,0%Gold3.778 +0,8%
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Nachmittag mit Abschlägen

23.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,2 Prozent auf 113,62 GBP ab.

Die AstraZeneca-Aktie notierte um 15:53 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 113,62 GBP. In der Spitze büßte die AstraZeneca-Aktie bis auf 112,94 GBP ein. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 114,32 GBP. Bisher wurden via London 287.835 AstraZeneca-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,56 GBP erreichte der Titel am 05.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 7,29 Prozent niedriger. Bei 95,74 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AstraZeneca-Aktie 18,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

AstraZeneca-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,24 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 138,72 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AstraZeneca am 29.07.2025. Es stand ein EPS von 1,18 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AstraZeneca noch ein Gewinn pro Aktie von 0,98 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,82 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,25 Mrd. GBP in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,10 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie stabil: EU-Zulassung für Tezspire bei chronischer Sinusitis erwartet

AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt

AstraZeneca-Aktie verliert: Konzern stoppt Ausbau in Cambridge

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
18.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
