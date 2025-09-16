AstraZeneca Aktie
Marktkap. 203,57 Mrd. EURKGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZNCF
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 14200 Pence belassen. Der britische Pharmakonzern gehöre neben Abbvie, Sanofi und der frisch hochgestuften Novo-Nordisk-Aktie zum Kreis ihrer Kaufempfehlungen, schrieb Luisa Hector in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In dieser verglich sie die Lage mit jener vor fünf Jahren, als die Bewertung begonnen wurde. Vor allem Innovationen im Bereich der Fettleibigkeit hätten seither Werte geschaffen. Medikamentenpreise seien derzeit ein ständiges Thema und das Auffangen von ablaufenden Patenten. Die Bewertungen seien in Relation zum Markt an einem historischen Tief. Die Stimmung unter den Investoren hält Hector aber für übertrieben schlecht./tih/tav
Zusammenfassung: AstraZeneca Buy
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
142,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
113,32 £
|Abst. Kursziel*:
25,31%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
113,46 £
|Abst. Kursziel aktuell:
25,16%
|
Analyst Name:
Luisa Hector
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
138,72 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
