Fed-Entscheid am Abend: Dow stabil erwartet -- DAX fester -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
AstraZeneca Aktie

Marktkap. 203,57 Mrd. EUR

KGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455

ISIN GB0009895292

Symbol AZNCF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AstraZeneca Buy

13:46 Uhr
AstraZeneca Buy
AstraZeneca PLC
130,25 EUR -1,80 EUR -1,36%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 14200 Pence belassen. Der britische Pharmakonzern gehöre neben Abbvie, Sanofi und der frisch hochgestuften Novo-Nordisk-Aktie zum Kreis ihrer Kaufempfehlungen, schrieb Luisa Hector in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In dieser verglich sie die Lage mit jener vor fünf Jahren, als die Bewertung begonnen wurde. Vor allem Innovationen im Bereich der Fettleibigkeit hätten seither Werte geschaffen. Medikamentenpreise seien derzeit ein ständiges Thema und das Auffangen von ablaufenden Patenten. Die Bewertungen seien in Relation zum Markt an einem historischen Tief. Die Stimmung unter den Investoren hält Hector aber für übertrieben schlecht./tih/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AstraZeneca PLC		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
142,00 £
Buy		 Kurs*:
113,32 £		 Abst. Kursziel*:
25,31%
Buy		 Kurs aktuell:
113,46 £		 Abst. Kursziel aktuell:
25,16%
Luisa Hector 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
138,72 £

Analysen zu AstraZeneca PLC

13:46 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
11:36 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
01.09.25 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
