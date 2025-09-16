JP Morgan Chase & Co.

AstraZeneca Overweight

11:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Die Studienergebnisse zu den Medikamenten Fasenra und Saphnelo seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Fasenra habe in einer Phase-III-Studie den primären Endpunkt verfehlt, aber die Erwartungen seien ohnehin nicht allzu hoch gewesen. Saphnelo habe dagegen den primären Endpunkt in einer Phase-III-Studie erreicht, was als kleiner Erfolg zu werten sei./rob/mf/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 08:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 08:40 / BST

