AstraZeneca Aktie
Marktkap. 203,57 Mrd. EURKGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZNCF
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Die Studienergebnisse zu den Medikamenten Fasenra und Saphnelo seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Fasenra habe in einer Phase-III-Studie den primären Endpunkt verfehlt, aber die Erwartungen seien ohnehin nicht allzu hoch gewesen. Saphnelo habe dagegen den primären Endpunkt in einer Phase-III-Studie erreicht, was als kleiner Erfolg zu werten sei./rob/mf/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 08:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 08:40 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
140,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
113,16 £
|Abst. Kursziel*:
23,72%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
112,98 £
|Abst. Kursziel aktuell:
23,92%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
138,72 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AstraZeneca PLC
|11:36
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:36
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:36
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|04.08.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|12.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|07.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|05.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|05.11.24
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|05.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|AstraZeneca Hold
|Jefferies & Company Inc.