DAX 23.356 +0,1%ESt50 5.379 +0,1%Top 10 Crypto 16,11 -1,1%Dow 45.758 -0,3%Nas 22.334 -0,1%Bitcoin 98.472 +0,1%Euro 1,1842 -0,2%Öl 68,01 -0,7%Gold 3.663 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX fällt zurück -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, SAP, BioNTech, Deutsche Bank, Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Top News
AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK gefragt: Rüstungstitel in stabilisiertem Marktumfeld wieder im Plus Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK gefragt: Rüstungstitel in stabilisiertem Marktumfeld wieder im Plus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AstraZeneca Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
130,25 EUR -1,80 EUR -1,36 %
STU
112,98 GBP -0,48 GBP -0,42 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 203,57 Mrd. EUR

KGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886455

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0009895292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AZNCF

JP Morgan Chase & Co.

AstraZeneca Overweight

11:36 Uhr
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
130,25 EUR -1,80 EUR -1,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Die Studienergebnisse zu den Medikamenten Fasenra und Saphnelo seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Fasenra habe in einer Phase-III-Studie den primären Endpunkt verfehlt, aber die Erwartungen seien ohnehin nicht allzu hoch gewesen. Saphnelo habe dagegen den primären Endpunkt in einer Phase-III-Studie erreicht, was als kleiner Erfolg zu werten sei./rob/mf/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 08:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 08:40 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
140,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
113,16 £		 Abst. Kursziel*:
23,72%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
112,98 £		 Abst. Kursziel aktuell:
23,92%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
138,72 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

11:36 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
01.09.25 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.25 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
01.09.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu United Internet AG

TraderFox Saisonalitäten United Internet: Netzausbau bleibt die zentrale Herausforderung United Internet: Netzausbau bleibt die zentrale Herausforderung
finanzen.net United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag kaum verändert
finanzen.net United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagnachmittag im Minusbereich
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zum Start mit Abgaben
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX-Anleger greifen zum Start zu
finanzen.net United Internet Aktie News: United Internet am Mittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 5 Jahren verloren
dpa-afx 1&1-Aktie dennoch höher: Netzstörung am Warntag
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge
EQS Group EQS-News: United Internet with successful first half-year 2025
EQS Group EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
United Internet AG zu myNews hinzufügen