AstraZeneca Aktie

137,20 EUR +0,90 EUR +0,66 %
XETRA
118,82 GBP +0,92 GBP +0,78 %
LSE
Marktkap. 210,86 Mrd. EUR

KGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455

ISIN GB0009895292

Symbol AZNCF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AstraZeneca Buy

09:46 Uhr
AstraZeneca Buy
AstraZeneca PLC
137,20 EUR 0,90 EUR 0,66%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 14200 Pence belassen. Analystin Luisa Hector rät am Montag, die Aktien der Briten nach guten Studiendaten des Herzmittel Baxdrostat zu kaufen. Als Blutdrucksenker winke ein Umsatzpotenzial von insgesamt 6 Milliarden US-Dollar in Mono- und Kombitherapie./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 05:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
142,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
137,05 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
118,82 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
138,72 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

