AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca gibt am Vormittag nach

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 111,12 GBP.

Das Papier von AstraZeneca gab in der London-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 111,12 GBP abwärts. Bei 111,08 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 111,64 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via London 15.895 AstraZeneca-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 05.09.2025 auf bis zu 122,56 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 10,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,74 GBP. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 16,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,24 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 138,72 GBP an.

Am 29.07.2025 hat AstraZeneca in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,18 GBP gegenüber 0,98 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,82 Mrd. GBP im Vergleich zu 10,25 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte AstraZeneca Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den AstraZeneca-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,10 USD je Aktie.

