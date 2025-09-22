AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Mittwochvormittag in Rot

Kursverlauf

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 112,22 GBP.

Um 09:07 Uhr ging es für die AstraZeneca-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 112,22 GBP. Bei 111,90 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den London-Handel startete das Papier bei 111,98 GBP. Bisher wurden heute 42.941 AstraZeneca-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.09.2025 auf bis zu 122,56 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,21 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Mit einem Kursverlust von 14,69 Prozent würde die AstraZeneca-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem AstraZeneca seine Aktionäre 2024 mit 2,46 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,24 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 138,72 GBP.

AstraZeneca veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,82 Mrd. GBP – ein Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AstraZeneca 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von AstraZeneca veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,10 USD je Aktie in den AstraZeneca-Büchern.

