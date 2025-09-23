AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AstraZeneca. Das Papier von AstraZeneca befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,9 Prozent auf 111,59 GBP ab.

Das Papier von AstraZeneca befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,9 Prozent auf 111,59 GBP ab. Das Tagestief markierte die AstraZeneca-Aktie bei 111,04 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 111,98 GBP. Von der AstraZeneca-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 165.293 Stück gehandelt.

Am 05.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 122,56 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Kursplus von 9,83 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 95,74 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 14,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,24 USD. Analysten bewerten die AstraZeneca-Aktie im Durchschnitt mit 138,72 GBP.

AstraZeneca ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,98 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,82 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,25 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

AstraZeneca wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,10 USD je AstraZeneca-Aktie belaufen.

