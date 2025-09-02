Aufschläge in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen
Der NASDAQ 100 machte am Mittwochabend Gewinne.
Werte in diesem Artikel
Schlussendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,79 Prozent stärker bei 23.414,84 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,677 Prozent auf 23.388,28 Punkte an der Kurstafel, nach 23.231,11 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 23.478,01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23.279,12 Punkten lag.
NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,71 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, stand der NASDAQ 100 bei 22.763,31 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 03.06.2025, einen Stand von 21.662,58 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 03.09.2024, den Stand von 18.958,74 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,63 Prozent. Bei 23.969,27 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16.542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Alphabet A (ex Google) (+ 9,14 Prozent auf 230,66 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 9,01 Prozent auf 231,10 USD), DexCom (+ 6,22 Prozent auf 78,92 USD), Apple (+ 3,81 Prozent auf 238,47 USD) und The Kraft Heinz Company (+ 3,50 Prozent auf 26,93 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Dollar Tree (-8,37 Prozent auf 102,03 USD), Intuitive Surgical (-5,95 Prozent auf 441,18 USD), Diamondback Energy (-5,05 Prozent auf 142,29 USD), Marvell Technology (-3,54 Prozent auf 62,31 USD) und Align Technology (-3,50 Prozent auf 132,36 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 35.222.790 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,654 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick
2025 verzeichnet die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,15 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.08.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|28.08.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.2025
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
