DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 -1,7%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.254 +0,5%Euro1,1838 -0,1%Öl67,65 +0,4%Gold4.935 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Vonovia A1ML7J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Nikkei zieht kräftig an - Chinas Börsen ruhen -- Gewinn von Palo Alto Networks enttäuscht - Umsatz steigt -- Bayer, Dürr im Fokus
Top News
Palo Alto Networks unter Druck: Schwache Prognose überschattet Zahlenwerk Palo Alto Networks unter Druck: Schwache Prognose überschattet Zahlenwerk
Disney-Aktie im Blick: Miley Cyrus kehrt für Sondersendung auf Disney+ zurück Disney-Aktie im Blick: Miley Cyrus kehrt für Sondersendung auf Disney+ zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Automobilindustrie

Aktien von Tesla, VW und BMW: Ostdeutschland produziert 60 Prozent aller E-Autos in Deutschland

18.02.26 07:37 Uhr
Aktien von Tesla, Volkswagen und BMW: Oststandorte als Vorreiter der Elektromobilität | finanzen.net

Insgesamt 60 Prozent aller in Ostdeutschland produzierten Pkw waren im vergangenen Jahr Elektroautos.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
90,60 EUR 0,28 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
58,84 EUR 0,18 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42,18 EUR 0,44 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
346,35 EUR 5,00 EUR 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
103,70 EUR 0,25 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das geht aus Berechnungen der Leipziger Initiative Automotive Cluster Ostdeutschland (ACOD) auf Basis von Zahlen des Verbands der Automobilindustrie (VDA) hervor. Die Auswertung liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor.

Wer­bung

Mehr Autos werden in Westdeutschland produziert

Zum Vergleich: In Westdeutschland machen Elektro-Pkw 35,1 Prozent der Produktion aus, in Deutschland insgesamt sind es 40,2 Prozent. In absoluten Zahlen werden im Westen aber mehr Elektroautos produziert, ebenso wie mehr Wagen insgesamt. Schwerpunkte sind Bayern, Niedersachsen und Baden-Württemberg.

Der hohe E-Auto-Anteil in den ostdeutschen Werken ist vor allem den reinen E-Auto-Standorten von Tesla und VW zu verdanken. Die Wolfsburger hatten ihr Werk in Zwickau bis 2020 zum ersten reinen E-Auto-Werk umgebaut, wo auch Modelle von Audi und Cupra gebaut werden.

In Brandenburg werden nur E-Autos gebaut

2022 eröffnete dann der US-E-Auto-Pionier Tesla in Grünheide von Berlin sein einziges Werk in Europa. Autowerke gab es in dem Bundesland bisher nicht. Brandenburg war damit das erste Bundesland, in dem ausschließlich E-Autos gebaut werden.

Wer­bung

Die größere Stückzahl entfällt im Osten aber auf Sachsen. Neben VW Zwickau kommen dort die Werke von BMW und Porsche in Leipzig hinzu, wo neben Verbrennern auch E-Autos gebaut werden. BMW Leipzig war 2013 mit dem Start des damaligen BMW i3 sogar das erste deutsche Werk, in dem E-Autos gebaut wurden. Die Nachfrage nach dem kleinen Ur-Stromer blieb aber übersichtlich.

Wirtschaftsfaktor Autoindustrie

Der Geschäftsführer des ADOC, Jens Katzek, sagte der dpa: "Deutlich über 200.000 Menschen arbeiten in der Automobilindustrie und den Zulieferern in Ostdeutschland. Damit hängen mehr Industriearbeitsplätze im Osten der Republik am Thema Automobil als in Westdeutschland." Damit sei Ostdeutschland Vorreiter. Allerdings sei dort auch der Druck besonders hoch, dass die Umstellung auf Elektromobilität funktioniere.

Wer­bung

Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser (SPD), betonte, jeder vierte Industriearbeitsplatz in Ostdeutschland hänge am Automobilsektor, der unter großem Druck stehe durch internationalen Wettbewerb, Zölle und die Umstellung auf klimafreundliche Antriebe.

Regierungsvertreter: Standorte im Osten sichern

Kaiser hat an diesem Mittwoch zu einem "Branchendialog Automobil" geladen, wo sie mit Unternehmen, Betriebsräten, dem VDA, der IG Metall, der Länder und der Bundesregierung über eine Stärkung der ostdeutschen Produktionsstandorte reden möchte.

Die Bundesregierung habe schon einiges für die Stützung der Autoindustrie getan, erklärte Kaiser. "Dabei brauchen wir jetzt auch ein klares Signal der Unternehmenszentralen, dass im Gegenzug Arbeitsplätze am ostdeutschen Standort gesichert werden." Umweltminister Carsten Schneider (SPD) betonte: "Jetzt kommt es darauf an, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass insbesondere auch die Vorreiterstandorte wie Zwickau dauerhaft abgesichert sind."

IG Metall verlangt Standortzusagen

Die Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, verlangte: "Es braucht jetzt Investitionen und klare, verbindliche Standortzusagen in Ostdeutschland. Die ständig über der Belegschaft schwebende schwarze Wolke namens Verlagerung muss weg!" Sie sprach sich für sogenannte Local-Content-Verpflichtungen für ausländische Hersteller aus, nach dem Prinzip "Wer hier verkaufen will, muss auch einen wesentlichen Teil hier fertigen"

Der Geschäftsführer des Verbands der Automobilindustrie, Andreas Rade, warnte vor Verlagerungen von Investitionen ins Ausland. "Wir haben in Deutschland ein massives Standortproblem. Die Politik muss daher nun alles tun, was Wachstum schafft."

/hrz/DP/zb

LEIPZIG/BERLIN (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com, Hadrian / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
17.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
16.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
13.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
13.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
12.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
13.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
13.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
13.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen